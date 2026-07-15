Yamal provoca franceses após classificação: “Pardon”

Craque espanhol relembrou críticas antes da semifinal e ironizou a França após garantir vaga na final da Copa do Mundo

EUA – O atacante da Espanha Lamine Yamal provocou a França após a classificação para a final da Copa do Mundo. Em tom irônico, o craque espanhol publicou um vídeo na noite desta terça-feira (14) se “desculpando”, em francês, pela vitória por 2 a 0 na semifinal sobre a seleção considerada favorita ao título.

“España en la final!!! Pardon, pardon😭 (“Espanha na final!!! Desculpe, desculpe”, em português), escreveu o Yamal na legenda do post no TikTok.

No vídeo, Yamal aparece com uma camisa branca da Espanha e aponta para o escudo da Roja. A publicação ultrapassou os 100 milhões de visualizações, com mais de 17 milhões de curtidas e 200 mil comentários.

Antes da partida, o camisa 19 já havia afirmado que os franceses não eram favoritos ao título, e publicou duas fotos das vitórias mais recentes da Espanha sobre a França, na semifinal da Eurocopa de 2024 e semifinal da Nations League em 2025.

Agora, a Espanha aguarda o vencedor de Inglaterra e Argentina, partida que acontece nesta quarta-feira (15), para saber quem enfrenta na grande decisão.

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Do R7 Portal d24am