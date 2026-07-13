Pai de Haaland critica arbitragem após eliminação da Noruega

Alf-Inge Haaland afirmou que a seleção foi prejudicada na derrota para a Inglaterra pelas quartas de final; veja o que ele falou

Noruega – A atuação da arbitragem na partida entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, gerou críticas de Alf-Inge Haaland, pai do atacante Erling Haaland. Após a derrota norueguesa por 2 a 1, o ex-jogador usou as redes sociais para acusar o árbitro Clément Turpin de favorecer a equipe inglesa.

Em uma das publicações, Alf-Inge ironizou o resultado ao escrever “Parabéns, Bellingham e árbitro”, em referência ao meia inglês, autor dos dois gols da vitória. Em outra mensagem, afirmou que a Noruega foi prejudicada pela arbitragem.

As declarações repercutiram em veículos de diversos países. O jornal espanhol As destacou a polêmica provocada pelas críticas, enquanto o britânico The Sun classificou as mensagens como um desabafo após a eliminação. O Times of India também noticiou o caso e ressaltou as reclamações da delegação norueguesa em relação às decisões da arbitragem e do VAR.

O principal lance contestado ocorreu no segundo tempo, quando um gol da Noruega foi anulado após revisão do árbitro de vídeo por uma falta de Erling Haaland antes da cobrança de escanteio que originou a jogada. Os noruegueses também reclamaram do primeiro gol da Inglaterra, alegando que a bola poderia ter tocado no cabo da câmera suspensa sobre o gramado. A Fifa, no entanto, informou que os sensores da bola não registraram qualquer contato, mantendo a validação do lance.

Com a vitória, a Inglaterra garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo, onde enfrentará a Argentina. Já a Noruega encerrou sua participação no torneio em meio às críticas à arbitragem.

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Por D24