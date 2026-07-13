CBF se manifesta após eliminação do Brasil da Copa do Mundo

Seleção volta a campo em setembro para amistosos contra a Austrália

Brasil – Uma semana após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.

– Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.

Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.

O primeiro compromisso do Brasil após o Mundial já está definido. A seleção enfrentará a Austrália em dois amistosos, marcados para os dias 25 e 29 de setembro, ambos em território australiano. Os confrontos marcarão o início da preparação visando a Copa do Mundo de 2030 e servirão para Ancelotti observar novos jogadores e dar sequência ao processo de renovação do elenco.

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Do R7 Portal d24am