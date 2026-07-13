Haaland chama atenção ao voltar da Copa com guaxinim empalhado de R$ 4 mil

Atacante da Noruega desembarcou com item inusitado comprado durante o Mundial nos Estados Unidos e viralizou nas redes sociais

Noruega – Erling Haaland voltou a movimentar as redes sociais, desta vez longe dos gramados. O atacante da Noruega viralizou após desembarcar em seu país carregando um guaxinim empalhado debaixo do braço, um souvenir adquirido durante a Copa do Mundo, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa internacional, o animal empalhado foi comprado em uma tradicional loja de artigos do Velho Oeste em Dallas, no Texas, durante a passagem da seleção norueguesa pela cidade. A peça artesanal, conhecida como “Whiskey Raccoon”, mostra o guaxinim segurando uma garrafa de bebida e teria custado cerca de US$ 750 (aproximadamente R$ 4 mil).

As imagens chamaram atenção, de modo que muitos internautas chegaram a acreditar que eram falsas ou produzidas por inteligência artificial. Além do souvenir inusitado, o jogador apareceu usando uma grande bolsa da grife Dolce & Gabbana, combinação que rendeu milhares de memes e comentários.

A compra do guaxinim não foi o único momento em que o atacante abraçou a cultura texana durante o Mundial. Enquanto esteve em Dallas, Haaland visitou uma loja especializada em artigos country, experimentou chapéus, botas e camisas típicas e compartilhou fotos nas redes sociais com a legenda “Howdy!”, saudação tradicional da região.

Dentro de campo, Haaland foi um dos protagonistas da Copa do Mundo. O camisa 9 liderou a campanha que levou a Noruega de volta ao torneio após 28 anos de ausência e ajudou a alcançar uma participação histórica ao chegar às quartas de final, após eliminar a seleção brasileira.

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Do R7 Portal d24am