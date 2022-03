Will Smith – Oscar 2022

Compartilhar no Facebook

Surpresa da noite

Nem ‘No Ritmo do Coração’, nem ‘Dune’, nem Jane Campion, nem Jessica Chastain. O protagonista (para bem e para mal) da noite foi Will Smith.

De verdade ou de mentira?

Antes de ganhar o Oscar de Melhor Ator por ‘King Richard’, ele subiu ao palco e agrediu Chris Rock com um tapa em seu rosto. Piada ou realidade? Tudo aponta para o último.

Will Smith: Tudo sobre o nosso ‘Um Maluco no Pedaço’ favorito

Will Smith está presente em nossas vidas há 30 anos! Desde sua estreia na TV em ‘Um Maluco do Pedaço’, o astro emplacou inúmeros sucessos no cinema e também na música (sabia que o primeiro milhão dele veio da carreira de rapper?). E ele ainda é um dos grandes atores de Hollywood!

É por isso que um momento histórico aconteceu quando Smith finalmente ganhou seu primeiro Oscar na cerimônia de 2022 por seu papel em ‘King Richard: Criando Campeãs’, interpretando o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Ele concorreu com uma lista impressionante de talentos, incluindo Javier Bardem (‘Apresentando os Ricardos’), Benedict Cumberbatch (‘Ataque dos Cães’), Andrew Garfield (‘Tick, Tick… Boom!’) e Denzel Washington (‘A Tragédia de Macbeth’).

No entanto, apesar de Smith ter lágrimas nos olhos na hora do agradecimento, isso não aconteceu por causa do sucesso. “Quero pedir desculpas à Academia, quero pedir desculpas a todos os meus colegas indicados”, disse Smith. “Este é um momento lindo e eu não estou chorando por ganhar um prêmio, não é sobre ganhar um prêmio para mim.”

No início da noite, ele havia subido no palco e esbofeteado Chris Rock por fazer uma piada sobre a alopecia de Jada Pinkett Smith. “Eu sei que para podermos fazer o que fazemos, temos que ser capazes de aceitar abuso, temos que ser capazes de ouvir pessoas falando loucuras sobre a gente. Neste negócio temos que ter pessoas desrespeitando a gente e temos que fingir que está tudo bem”, declarou Smith, aludindo ao incidente. “Denzel [Washington] me disse há alguns minutos: ‘No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem atrás de você.'”

“Quero agradecer a Venus e Serena e toda a família Williams por confiarem sua história a mim. Isso é o que eu quero fazer. Quero ser embaixador desse tipo de cuidado, amor e preocupação”, disse, contradizendo um pouco suas ações anteriores.

É óbvio que há muito mais em Will Smith do que o infeliz episódio do tapa…

Uma vitória polêmica

Em seu discurso de aceitação, Smith se desculpou por sua explosão e fez uma comparação com seu papel vencedor em ‘King Richard: Criando Campeãs’. “A arte imita a vida, pareço o pai louco”, disse. “O amor vai fazer você fazer coisas loucas.” E acrescentou: “Richard Williams era um defensor feroz de sua família. Neste momento da minha vida, neste momento estou sobrecarregado com o que Deus está me chamando a fazer e estar presente neste mundo… Quero ser um recipiente de amor. Eu quero agradecer a Venus e Serena, eu só espero que não tenham visto isso na TV.”

amazonianarede

MSN entretenimento