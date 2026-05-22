Deolane relata problemas psicológicos durante audiência de custódia

Defesa da influenciadora pediu prisão domiciliar por ela ser mãe de uma criança de nove anos, mas a Justiça manteve a detenção

São Paulo – Durante uma audiência de custódia, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra teve sua situação legal analisada. A sessão ocorreu para verificar a legalidade da sua detenção e se houve qualquer irregularidade durante o processo, sem abordar especificamente as acusações. A influenciadora de 38 anos admitiu estar passando por problemas psicológicos.

Deolane relatou que sua prisão ocorreu enquanto exercia suas funções profissionais, mencionando que um depósito feito por um cliente em 2020 foi considerado atividade ilícita. Ela também destacou problemas no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Na audiência, a promotoria não fez perguntas adicionais. Os representantes legais da influenciadora argumentaram que a prisão é ilegal por ela ser mãe de uma criança de nove anos, solicitando a prisão domiciliar.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e outros envolvidos destacaram as prerrogativas legais e solicitaram que ela fosse mantida em prisão domiciliar devido à sua condição de mãe. No entanto, o juiz decidiu manter Deolane na penitenciária até nova ordem judicial, contrariando os pedidos da defesa.

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Do R7 Portal d24am