Prisāo de Deolane Bezerra é mantida após audiência de custódia virtual

Influenciadora é investigada por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

São Paulo – A influenciadora Deolane Bezerra foi transferida para a Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, após investigações indicarem seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as autoridades, Deolane teria movimentado mais de R$ 320 milhões.

Investigações revelaram que empresas ligadas a Deolane foram criadas com o auxílio de um contador, também associado a Everton Player, que está envolvido em esquemas semelhantes. Durante as buscas nos locais relacionados ao caso, materiais foram apreendidos para esclarecer o papel do contador no esquema.

A influenciadora ocupava posição de destaque na organização criminosa devido a suas movimentações financeiras e incompatibilidades patrimoniais. Com base nas evidências, seis prisões preventivas foram decretadas. Valores no total de R$ 327 milhões foram bloqueados, e 17 veículos luxuosos, além de quatro imóveis, foram confiscados.

A prisão preventiva foi decidida para garantir a ordem pública, dada a influência da acusada nas redes sociais, e pelo risco de fuga internacional. Deolane havia retornado recentemente de uma viagem a Roma, Itália, e sua prisão foi realizada com sucesso pelas autoridades paulistas.

Na tarde desta quinta-feira (21), a acusada passou por uma audiência de custódia virtual, que terminou com a homologação de sua prisão. Devido a gravidade do caso, ela será transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, que trata de crimes especializados em lavagem para o crime organizado.

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Do R7 Portal d24am