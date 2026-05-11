Preso, MC Ryan SP faz surpresa de Dia das Mães para namorada e envia carta

Giovanna Roque fez questão de publicar a surpresa e afirmou que, mesmo diante da prisão, Ryan conseguiu se fazer presente

São Paulo – Mesmo preso em São Paulo desde o dia 15 de abril, MC Ryan SP fez questão de presentear a namorada, Giovanna Roque, no domingo (10), em comemoração ao Dia das Mães. O funkeiro enviou uma carta junto com uma surpresa formada por balões vermelhos, bichinhos de pelúcia e fotos ao lado do cantor. Os dois são pais de uma menina.

“Oi, minha princesa. Primeiramente, feliz Dia das Mães. A Zoe tem a melhor mãe do mundo, dedicada, atenciosa, cuidadosa. Sinto muito me encontrar longe de vocês no momento, mas envio essa lembrança para deixar você com aquele sorriso que eu amo. Te amo, vida”, diz a carta de Ryan.

Giovanna fez questão de publicar a surpresa e afirmou que, mesmo diante da prisão, Ryan conseguiu se fazer presente na data comemorativa.

“Acabei de chegar do monte com essa surpresa linda de Dia das Mães, que mesmo com tudo, ele se fez presente… eu te amo muito, meu amor. Vamos vencer isso”, escreveu Giovanna Roque no Instagram.

MC Ryan SP foi preso na Operação Narco Fluxo da Polícia Federal, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro.

Os presos são investigados por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o volume total do dinheiro ultrapassa o valor de R$ 1,6 bilhão.

O cantor MC Ryan SP é um dos principais alvos da operação. Ele foi preso em uma festa no bairro Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo. Outro detido foi o funkeiro carioca MC Poze do Rodo, que estava em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

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Da Redação Portal d24am