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WhatsApp deixará de funcionar em celulares Android antigos em setembro

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/whatsapp-deixara-de-funcionar-em-celulares-android-antigos-em-setembro/

App exigirá Android 6.0 ou superior; versões antigas perderão suporte

O WhatsApp deixará de funcionar em celulares com versões antigas do sistema Android a partir de 8 de setembro de 2026. A partir dessa data, o app será compatível apenas com dispositivos que utilizam o Android 6.0 ou versões mais recentes.

Com a mudança, aparelhos que ainda operam com Android 5.0 ou 5.1 perderão acesso ao serviço, seguindo a política da empresa de encerrar o suporte a sistemas mais antigos.

Para continuar utilizando o aplicativo, o usuário deverá atualizar o sistema operacional — caso haja disponibilidade — ou migrar a conta para um celular mais recente.

Segundo a empresa, não há mudanças para quem utiliza iPhone, que segue com exigência mínima do iOS 15.1.

A decisão ocorre principalmente por questões de segurança e desempenho. Sistemas mais antigos não conseguem acompanhar as atualizações do aplicativo, o que pode comprometer a proteção de dados e o funcionamento de novas ferramentas.

O WhatsApp revisa periodicamente os requisitos mínimos de compatibilidade, levando em conta o número de usuários e as limitações técnicas dos dispositivos. A empresa não divulga uma lista específica de aparelhos afetados, apenas as versões de sistema suportadas.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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