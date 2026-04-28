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Turista morre após ser picado por cobra em show no Egito

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: The Trustees of the Natural History Museum, London + Callum Mair) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/turista-morre-apos-ser-picado-por-cobra-em-show-no-egito/

Homem de 57 anos foi atacado durante apresentação e não resistiu ao veneno

Egito – Um turista alemão de 57 anos morreu após ser mordido por uma cobra durante um espetáculo de encantadores de serpentes em Hurghada. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (27) pela polícia da região da Baviera, na Alemanha.

O incidente ocorreu no início de abril, em um hotel às margens do Mar Vermelho, onde o homem assistia à apresentação durante férias com a família. Segundo as autoridades, serpentes foram colocadas ao redor do pescoço de espectadores, quando uma delas acabou entrando na calça da vítima.

De acordo com o relato, o animal mordeu a perna do turista, que rapidamente apresentou sinais de envenenamento. Ele chegou a ser socorrido e reanimado, mas não resistiu após ser levado a um hospital.

A espécie envolvida no caso pode ser a Naja nubiae, nativa da África e conhecida por seu veneno potente.

Até o momento, autoridades egípcias informaram que não têm registro oficial do caso.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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