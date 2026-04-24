27.3 C
Manaus
Facebook Instagram
Início Notícias Internacional Sargento dos EUA é preso após lucrar R$ 2 milhões com captura...

Sargento dos EUA é preso após lucrar R$ 2 milhões com captura de Maduro

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/sargento-dos-eua-e-preso-apos-lucrar-r-2-milhoes-com-captura-de-maduro/

Militar teria usado informação sigilosa sobre operação para apostar em plataforma e obter lucro milionário

EUA – Um sargento das forças especiais dos Estados Unidos foi preso nesta quinta-feira (23), acusado de lucrar mais de US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) ao apostar na captura de Nicolás Maduro antes do anúncio oficial da operação militar.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Gannon Ken Van Dyke participou da ação que resultou na prisão do líder venezuelano e teria usado informações privilegiadas para fazer apostas na plataforma Polymarket.

As investigações apontam que o militar realizou 13 apostas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, investindo cerca de US$ 33 mil. Horas depois da divulgação da captura de Maduro, o valor dos contratos disparou, gerando lucro estimado em US$ 410 mil.

O ganho ocorreu porque o sargento comprou contratos quando ainda estavam baratos. Esse tipo de mercado funciona com previsões de “sim” ou “não” sobre determinados eventos. Quando o fato acontece, o contrato passa a valer US$ 1, elevando rapidamente o retorno de quem acertou a aposta.

A movimentação financeira chamou atenção e levou autoridades a abrirem investigação. Após receber os lucros, Van Dyke teria transferido grande parte do dinheiro para carteiras de criptomoedas no exterior e, depois, para uma corretora digital recém-criada.

Ainda segundo a apuração, ele tentou esconder a identidade ao pedir exclusão da conta e alterar dados vinculados às transações.

O militar agora responde por três acusações de violação da Lei de Bolsa de Mercadorias, além de fraude eletrônica e transação monetária ilegal. Somadas, as penas podem ultrapassar décadas de prisão.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© Amazônia na Rede - Portal de notícias do Amazonas