Sargento dos EUA é preso após lucrar R$ 2 milhões com captura de Maduro

Militar teria usado informação sigilosa sobre operação para apostar em plataforma e obter lucro milionário

EUA – Um sargento das forças especiais dos Estados Unidos foi preso nesta quinta-feira (23), acusado de lucrar mais de US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) ao apostar na captura de Nicolás Maduro antes do anúncio oficial da operação militar.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Gannon Ken Van Dyke participou da ação que resultou na prisão do líder venezuelano e teria usado informações privilegiadas para fazer apostas na plataforma Polymarket.

As investigações apontam que o militar realizou 13 apostas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, investindo cerca de US$ 33 mil. Horas depois da divulgação da captura de Maduro, o valor dos contratos disparou, gerando lucro estimado em US$ 410 mil.

O ganho ocorreu porque o sargento comprou contratos quando ainda estavam baratos. Esse tipo de mercado funciona com previsões de “sim” ou “não” sobre determinados eventos. Quando o fato acontece, o contrato passa a valer US$ 1, elevando rapidamente o retorno de quem acertou a aposta.

A movimentação financeira chamou atenção e levou autoridades a abrirem investigação. Após receber os lucros, Van Dyke teria transferido grande parte do dinheiro para carteiras de criptomoedas no exterior e, depois, para uma corretora digital recém-criada.

Ainda segundo a apuração, ele tentou esconder a identidade ao pedir exclusão da conta e alterar dados vinculados às transações.

O militar agora responde por três acusações de violação da Lei de Bolsa de Mercadorias, além de fraude eletrônica e transação monetária ilegal. Somadas, as penas podem ultrapassar décadas de prisão.

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Da Redação Portal d24am