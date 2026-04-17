Web descobre que viúvo de Isabel Veloso vive romance com conhecida da família

O anúncio gerou repercussão imediata após seguidores notarem que a interação digital entre o novo casal ocorria meses antes do falecimento da influenciadora

São Paulo – Três meses após a morte da influenciadora Isabel Veloso, o viúvo Lucas Borbas oficializou um novo relacionamento que já gera polêmica entre os internautas. A nova namorada foi identificada como Diulia Loregian, fonoaudióloga do próprio filho de Lucas e Isabel. O anúncio gerou repercussão imediata após seguidores notarem que a interação digital entre o novo casal ocorria meses antes do falecimento da influenciadora.

A polêmica ganhou força após Lucas compartilhar imagens do filho, Arthur, de um ano e três meses, ao lado da nova parceira. Na última quarta-feira (15), o jovem defendeu sua decisão, ressaltando que considera essencial a presença de uma figura feminina na criação do herdeiro.

A repercussão aumentou quando internautas identificaram a nova amada como Diulia Loregian, que já frequentava o círculo familiar de Isabel. A descoberta de que o romance envolve uma pessoa conhecida pela influenciadora levantou suspeitas e críticas sobre o tempo de luto e o real início do envolvimento entre os dois.

Diante das especulações e de uma foto que circula na web onde Diulia aparece ao lado de Lucas e Isabel em uma unidade hospitalar, a fonoaudióloga decidiu quebrar o silêncio. Em nota, ela negou qualquer irregularidade ou traição, enfatizando que o contato na época era estritamente profissional.

“Naquele período, meu vínculo com a família era exclusivamente profissional, dentro da minha atuação como fonoaudióloga. Eu também estava em outro relacionamento, assim como Lucas mantinha o dele. Não houve, em nenhum momento, qualquer tipo de relação extraconjugal ou conduta inadequada”, declarou Diulia.

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Da Redação Portal d24am