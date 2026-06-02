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Bambam zoa após Davi Brito sair de ambulância por nocaute: ‘Eu avisei’

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução/Instagram/@bambamoficial e Reprodução/Instagram/@daviooficialll) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/bambam-zoa-apos-davi-brito-sair-de-ambulancia-por-nocaute-eu-avisei/

Influenciador provocou o adversário após derrotá-lo e ainda desafiou Naldo Benny

Kleber Bambam não perdeu a chance de zoar Davi Brito nas redes sociais após nocauteá-lo durante o Fight Music Show 8, na noite de sábado (30), em São Paulo. O influenciador compartilhou um vídeo do rival depois da luta recebendo atendimento médico.

“Saindo de ambulância e balão de oxigênio. Eu avisei. Aqui é o Rock Balboa Brasileiro. Agradecer ao Brasil todo pela torcida”, escreveu Bambam.

O influenciador ainda fez um desafio ao cantor Naldo Benny. “Que venha o Naldo, outro mentiroso”, debochou.

Bambam segiu com as provocações nas redes. “Outra coisa, Davi: foi uma grande luta, você foi um grande guerreiro, mas eu posso te falar? Aposenta, porque já deu. Eu já te aposentei”, disse.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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