Vozinha negocia com Inter Miami após brilhar na Copa do Mundo

Goleiro de Cabo Verde, de 40 anos, está livre no mercado e pode atuar ao lado de Lionel Messi na MLS
Cabo Verde – O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, pode ter o futuro ao lado de Lionel Messi no Inter Miami CF. Aos 40 anos, o arqueiro está livre no mercado após o fim de seu contrato com o GD Chaves e negocia com o clube norte-americano, segundo os jornais Marca e Record.
Capitão da seleção cabo-verdiana, Vozinha ganhou destaque na 2026 FIFA World Cup ao ser um dos principais nomes da campanha histórica de Cabo Verde, que alcançou a fase de mata-mata em sua estreia no torneio.
Antes das conversas com o Inter Miami, o goleiro chegou a ser oferecido ao Ceará Sporting Club e ao Atlético Goianiense, mas as equipes não avançaram nas negociações.
Caso o acordo seja concretizado, Vozinha passará a atuar ao lado de Messi e também do volante Casemiro, que também acertou com o clube da Major League Soccer durante a Copa do Mundo.
amazonianarede
Por D24