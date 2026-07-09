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Vozinha negocia com Inter Miami após brilhar na Copa do Mundo

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução Instagram @vozinha) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/vozinha-negocia-com-inter-miami-apos-brilhar-na-copa-do-mundo/

Goleiro de Cabo Verde, de 40 anos, está livre no mercado e pode atuar ao lado de Lionel Messi na MLS

Cabo Verde – O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, pode ter o futuro ao lado de Lionel Messi no Inter Miami CF. Aos 40 anos, o arqueiro está livre no mercado após o fim de seu contrato com o GD Chaves e negocia com o clube norte-americano, segundo os jornais Marca e Record.

Capitão da seleção cabo-verdiana, Vozinha ganhou destaque na 2026 FIFA World Cup ao ser um dos principais nomes da campanha histórica de Cabo Verde, que alcançou a fase de mata-mata em sua estreia no torneio.

Antes das conversas com o Inter Miami, o goleiro chegou a ser oferecido ao Ceará Sporting Club e ao Atlético Goianiense, mas as equipes não avançaram nas negociações.

Caso o acordo seja concretizado, Vozinha passará a atuar ao lado de Messi e também do volante Casemiro, que também acertou com o clube da Major League Soccer durante a Copa do Mundo.

amazonianarede
Por D24

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