Imprensa internacional repercute despedida de Neymar da seleção

Jornais europeus destacaram o fim da trajetória do camisa 10 como “Despedida Amarga” após a eliminação do Brasil na Copa

Europa – A imprensa internacional repercutiu o anúncio de Neymar sobre o fim de sua trajetória na seleção brasileira após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal português A Bola destacou a despedida com a manchete “Acabou” e reproduziu a declaração do atacante: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”. A publicação também relembrou que Neymar encerra a carreira internacional como maior artilheiro da história da seleção, com 80 gols em 130 partidas.

Na Espanha, o jornal As questionou a convocação do camisa 10 por Carlo Ancelotti, apontando que outros atacantes viviam melhor fase antes do Mundial. Já o Marca classificou a despedida como “amarga” e afirmou que a eliminação encerrou de forma melancólica uma trajetória marcada pelo talento, mas sem o título mundial.

Apesar dos diferentes enfoques, os veículos destacaram o impacto de Neymar na história recente da seleção brasileira, mesmo sem a conquista da Copa do Mundo.

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Por D24 Portal d24am