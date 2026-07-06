Copa do Mundo: veja os confrontos das quartas de final

Partidas da terceira fase eliminatória começam no dia 9 de julho, com França e Marracos
EUA – As quartas de final da Copa do Mundo 2026 começam no dia 9 de julho. O primeiro confronto já está definido: será entre França e Marrocos.
A Noruega, que eliminou o Brasil após uma vitória por 2 a 1, irá pegar a Inglaterra
Após as quartas, os quatro classificados vão se enfrentar nas semifinais, que ocorrem nos dias 14 e 15 de julho.
Veja os confrontos das quartas de final
França x Marrocos – 09/07, às 17h
Espanha ou Portugal x EUA ou Bélgica – 10/07, às 16h
Noruega x Inglaterra – 11/07, às 18h
Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia – 11/07, às 22h
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Do R7 Portal d24am