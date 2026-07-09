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FBI investiga Federação Argentina por movimentações milionárias nos EUA

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução / Instagram) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/fbi-investiga-federacao-argentina-por-movimentacoes-milionarias-nos-eua/

Autoridades dos EUA apuram suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude bancária

EUA – A seleção da Argentina está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, mas a Associação do Futebol Argentino é alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e sobre movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) realizadas no sistema bancário norte-americano.

Segundo o jornal La Nación, agentes do FBI e procuradores federais já colheram depoimentos para apurar possíveis crimes, como lavagem de dinheiro e fraude bancária.

As investigações se concentram na gestão da AFA, presidida por Claudio Tapia, e na atuação da empresa TourProdEnter LLC, responsável pela cobrança de contratos internacionais da entidade com patrocinadores e parceiros comerciais.

Entre os acordos analisados estão contratos de US$ 60 milhões com a Adidas e de US$ 40 milhões com a Warner Bros. Discovery.

As apurações começaram em 2025 e são conduzidas por procuradores especializados em crimes financeiros. Até o momento, a AFA não se pronunciou sobre o caso.

amazonianarede
Por D24 Portal d24am

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