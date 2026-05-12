Vítimas da Covid-19 e profissionais de saúde são homenageados em projeção no Centro Histórico de Manaus

Ação do Ministério da Saúde marca a sanção do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, oficializado nesta segunda-feira (11).

Os nomes das vítimas da Covid-19 e mensagens em homenagem às mais de 700 mil vidas perdidas na pandemia foram projetadas no Centro Cultural Casarão de Ideias, no Centro Histórico de Manaus, no início da noite desta segunda-feira (11). A ação do Ministério da Saúde marca a sanção do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19.

Durante a homenagem, a projeção revelou imagens que reforçam a importância da memória coletiva diante dos impactos da pandemia no país e destacam o papel do Sistema Único de Saúde (SUS), dos profissionais de saúde da linha de frente, da vacinação e das políticas públicas no enfrentamento da maior emergência sanitária recente do país.

Além de Manaus, a homenagem ocorreu em outras cinco capitais. As projeções foram realizadas no Cristo Redentor e no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), no Rio de Janeiro (RJ); no Congresso Nacional, em Brasília (DF); na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, em São Paulo (SP); no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza (CE); e no Centro de Oncologia do Hospital Conceição (GHC), em Porto Alegre (RS).

O Amazonas foi um dos estados mais impactados pela Covid-19 durante a pandemia. Até janeiro de 2022, foram cerca de 14 mil mortes registradas segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Um ano antes, em janeiro de 2021, Manaus sofreu com o colapso que levou à falta de oxigênio nos hospitais públicos durante a segunda onda da doença, o que deixou centenas de pacientes sem o insumo essencial para respirar.

A servidora pública aposentada Lucynier Omena, que perdeu o filho Daniel Tiago Omena Melo, de 39 anos, durante a pandemia, afirmou que a homenagem às vítimas da Covid-19 ajuda a manter viva a memória das pessoas que morreram pela doença, mas defendeu punição aos responsáveis pela condução da crise sanitária no país.

“É importante para que a sociedade não esqueça o que aconteceu. Para mim, ainda falta responsabilização e punição. Enquanto isso não acontecer, é muito pouco”, afirmou.

A superintendente substituta do Ministério da Saúde no Amazonas, Gisele Andrade, afirmou que a homenagem às vítimas da Covid-19 realizada em Manaus busca preservar a memória das pessoas que morreram durante a pandemia e reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente da crise sanitária.

“Essa data fica instituída para que a gente não esqueça tudo o que passamos. É uma homenagem às vítimas, às famílias e também aos profissionais da saúde que arriscaram suas vidas para ajudar o próximo”, afirmou.

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Por Patrick Marques, g1 AM