Recém-nascida morre após ser encontrada dentro de mochila abandonada em lixão no Amazonas

Segundo informações da Polícia Militar, a recém-nascida estava dentro de uma mochila, enrolada em uma toalha, ainda com o cordão umbilical e placenta. Caso ocorreu em Manacapuru.

Uma recém-nascida morreu horas após ser encontrada dentro de uma mochila abandonada em um lixão pública no município de Manacapuru, interior do Amazonas, nesta segunda-feira (11).

Segundo informações da Polícia Militar, a recém-nascida estava dentro de uma mochila, enrolada em uma toalha, ainda com o cordão umbilical e placenta. Não há informações sobre quanto tempo de vida a bebê tinha.

Catadores de materiais recicláveis que trabalhavam no local encontraram a criança e acionaram as autoridades. Antes da chegada da polícia, os trabalhadores cobriram a mochila, que estava em meio ao lixo, com uma lona para evitar que urubus a atacassem.

A recém-nascida foi socorrida e levada com urgência ao Hospital Regional de Manacapuru, mas chegou ao local sem os sinais vitais. Durante o atendimento, ela passou por procedimentos de reanimação, sem sucesso.

A Polícia Civil esteve na unidade hospitalar e deve investigar o caso para identificar os responsáveis pelo abandono da criança.

amazonianarede

Por g1 AM