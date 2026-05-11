Cerca de 26 toneladas de pescado ilegal são apreendidas em embarcação no Amazonas

Segundo a Polícia Militar, a carga era composta por 25 toneladas de pirarucu e uma tonelada de jaraqui.

Cerca de 26 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas dentro de uma embarcação em Coari, no interior do Amazonas, neste domingo (10). Segundo a Polícia Militar, a carga era composta por 25 toneladas de pirarucu e uma tonelada de jaraqui.

O pescado foi encontrado na embarcação Sonho Meu, que saiu de Tefé e seguia para Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o material apreendido está avaliado em cerca de R$ 234 mil.

O responsável pela embarcação, um homem de 30 anos, foi indiciado por crime ambiental.

Parte do pescado apreendido foi destinada para ações sociais. Ao todo, 8,5 toneladas foram distribuídas para comunidades de Coari. O restante foi entregue à Secretaria Municipal de Serviço Social.

Segundo a SSP-AM, a apreensão reforça o trabalho da Base Arpão 2 no combate aos crimes ambientais na região. A secretaria destacou ainda que a pesca ilegal ameaça espécies importantes, como o pirarucu e o jaraqui, que têm papel fundamental no equilíbrio ambiental e na economia local.

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Por g1 AM — Manaus