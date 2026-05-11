Nove presos fogem de delegacia no interior do Amazonas; um foi recapturado

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as medidas foram tomadas imediatamente para manter a ordem e garantir a segurança da população.

Nove presos fugiram da delegacia de Eirunepé, no interior do Amazonas, neste domingo (10). Um deles já foi recapturado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Outros oito continuam sendo procurados pela Polícia Militar, que enviou equipes especiais para reforçar as buscas.

As buscas contam com apoio da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e do Comando de Operações Especiais (COE), além das equipes que já atuam na cidade.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as medidas foram tomadas imediatamente para manter a ordem e garantir a segurança da população.

O g1 também solicitou da SSP-AM sobre a identidade deles, mas até a atualização mais recente desta reportagem não obteve resposta.

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Por g1 AM