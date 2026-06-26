Virginia e Vini Jr. voltam a namorar e planejam viagem para Ibiza

Casal retomou o relacionamento e já planeja momentos juntos após a Copa do Mundo de 2026

EUA – A influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vini Jr., da Seleção Brasileira, reataram o namoro, segundo a coluna de Fabia Oliveira. O casal também planeja uma viagem romântica para Ibiza, na Espanha, prevista para julho.

A reconciliação

Segundo fontes próximas ao casal, o relacionamento foi reatado, embora nenhum dos dois tenha confirmado publicamente a reconciliação. Virgínia havia encerrado o namoro de sete meses no mês passado, após rumores de uma suposta traição.

Após superarem o término, os dois já fazem planos para uma viagem a Ibiza no dia 23 de julho, após o encerramento da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

Enquanto cumpre compromissos com gravações para as redes sociais e para o “Domingão com Huck”, Virgínia tem acompanhado os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa e também encontra momentos para estar com o jogador longe dos holofotes.

A coluna apurou ainda que Virgínia evitou comentar se um dos gols de Vini Jr. contra a Escócia teria sido dedicado a ela. No entanto, o gol teria sido sim uma homenagem à influenciadora, que ficou feliz com o gesto do atleta.

amazonianarede

Por D24