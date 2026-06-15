Quem era Oliver Tree, cantor que faleceu em acidente aéreo no RJ

O artista estava no Brasil como parte da turnê ‘World’s First World Tour’ e havia se apresentado em São Paulo na última semana

Rio de Janeiro – O cantor americano Oliver Tree morreu neste domingo (14), aos 32 anos, após um acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista estava no Brasil como parte da turnê mundial World’s First World Tour e havia se apresentado em São Paulo no dia 6 de junho.

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree Nickell tinha mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, reunindo fãs em diferentes países.

Relembre a carreira de Oliver Tree

A projeção internacional de Oliver Tree ganhou força a partir de 2017, quando ele assinou contrato com a Atlantic Records após o sucesso da música When I’m Down. Nos anos seguintes, o artista ampliou sua popularidade com faixas como Life Goes On e Miss You.

Ao longo da carreira, também lançou os álbuns Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) e Alone in a Crowd (2023). Sua discografia transitava entre o pop, o rock alternativo, o hip-hop e a música eletrônica, enquanto os shows chamavam atenção pela combinação de humor e um visual característico que se tornou uma de suas marcas registradas.

Além da música, Oliver também se destacou como criador de conteúdo digital, publicando vídeos de humor e bastidores de turnês. Nos últimos dias, ele vinha compartilhando registros da passagem pelo Brasil.

Fora dos palcos, o seu relacionamento mais conhecido foi com a cantora Melanie Martinez. Os dois assumiram o namoro publicamente em outubro de 2019, mas encerraram a relação no ano seguinte.

Após os compromissos no Brasil, Oliver Tree seguiria para a Europa. O primeiro show da World’s First World Tour estava marcado para julho, em Lisboa, Portugal.

Acidente no Rio deixou outros cinco mortos

Além de Oliver Tree, outra vítima já identificada é Lucas Brito Chaves, conhecido artisticamente como Lucas Frota. Horas antes do acidente, o cantor americano chegou a publicar uma foto dos dois juntos.

A colisão envolveu dois helicópteros que se chocaram no ar e caíram em um terreno na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Não há sobreviventes.

Segundo o CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro), a corporação foi acionada por volta das 8h59 para atender à ocorrência. De acordo com as informações iniciais, os helicópteros caíram sobre um pátio de veículos de uma concessionária da BYD após a colisão.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento da explosão e o incêndio que atingiu veículos estacionados no local. Conforme os bombeiros, uma das aeronaves transportava cinco pessoas — o piloto e quatro passageiros —, enquanto a outra era ocupada apenas pelo piloto.

Ao todo, cerca de 45 militares e 15 viaturas participaram da operação de resgate, que contou com o apoio de equipes especializadas do GOEsp (Grupo de Operações Especiais) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados da corporação. As causas do acidente serão investigadas.

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Do R7 Portal d24am