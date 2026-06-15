26.3 C
Manaus
Facebook Instagram
Início Celebridades Quem era Oliver Tree, cantor que faleceu em acidente aéreo no RJ

Quem era Oliver Tree, cantor que faleceu em acidente aéreo no RJ

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto:Reprodução/Instagram/@olivertree) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/quem-era-oliver-tree-cantor-que-faleceu-em-acidente-aereo-no-rj/

O artista estava no Brasil como parte da turnê ‘World’s First World Tour’ e havia se apresentado em São Paulo na última semana

Rio de Janeiro – O cantor americano Oliver Tree morreu neste domingo (14), aos 32 anos, após um acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista estava no Brasil como parte da turnê mundial World’s First World Tour e havia se apresentado em São Paulo no dia 6 de junho.

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree Nickell tinha mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, reunindo fãs em diferentes países.

Relembre a carreira de Oliver Tree

A projeção internacional de Oliver Tree ganhou força a partir de 2017, quando ele assinou contrato com a Atlantic Records após o sucesso da música When I’m Down. Nos anos seguintes, o artista ampliou sua popularidade com faixas como Life Goes On e Miss You.

Ao longo da carreira, também lançou os álbuns Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) e Alone in a Crowd (2023). Sua discografia transitava entre o pop, o rock alternativo, o hip-hop e a música eletrônica, enquanto os shows chamavam atenção pela combinação de humor e um visual característico que se tornou uma de suas marcas registradas.

Além da música, Oliver também se destacou como criador de conteúdo digital, publicando vídeos de humor e bastidores de turnês. Nos últimos dias, ele vinha compartilhando registros da passagem pelo Brasil.

Fora dos palcos, o seu relacionamento mais conhecido foi com a cantora Melanie Martinez. Os dois assumiram o namoro publicamente em outubro de 2019, mas encerraram a relação no ano seguinte.

Após os compromissos no Brasil, Oliver Tree seguiria para a Europa. O primeiro show da World’s First World Tour estava marcado para julho, em Lisboa, Portugal.

Acidente no Rio deixou outros cinco mortos

Além de Oliver Tree, outra vítima já identificada é Lucas Brito Chaves, conhecido artisticamente como Lucas Frota. Horas antes do acidente, o cantor americano chegou a publicar uma foto dos dois juntos.

A colisão envolveu dois helicópteros que se chocaram no ar e caíram em um terreno na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Não há sobreviventes.

Segundo o CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro), a corporação foi acionada por volta das 8h59 para atender à ocorrência. De acordo com as informações iniciais, os helicópteros caíram sobre um pátio de veículos de uma concessionária da BYD após a colisão.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento da explosão e o incêndio que atingiu veículos estacionados no local. Conforme os bombeiros, uma das aeronaves transportava cinco pessoas — o piloto e quatro passageiros —, enquanto a outra era ocupada apenas pelo piloto.

Ao todo, cerca de 45 militares e 15 viaturas participaram da operação de resgate, que contou com o apoio de equipes especializadas do GOEsp (Grupo de Operações Especiais) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados da corporação. As causas do acidente serão investigadas.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© Amazônia na Rede - Portal de notícias do Amazonas