Viih Tube e Eliezer falam de perrengues em viagem

Viih Tube e Eliezer estão passando por alguns perrengues na viagem que estão fazendo pelos Estados Unidos. Após quase perderem o voo de ida, os ex-BBBs saíram às pressas do hotel que estavam hospedados e não chegaram a tempo no aeroporto.

“Gente, viajamos literamente o dia todo, e aí o voo atrasou, acabamos perdendo o próximo voo de conexão por conta disso, e aí colocaram a gente no próximo voo amanhã cedo, e pra agora mandaram a gente pra um hotel e o hotel não tem mais quarto e não é possível KAKAK”, resumiu Viih sobre os perrengues com Eli no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, nos EUA.

“Eu já tinha energia de passar perrengue em viagem, MAS ELE SUPERA QUALQUER UM TÁ kakakak”, ainda disse ela, enquanto Eli tentava resolver a questão da reserva no hotel para que os dois tivessem onde ficar até o próximo voo.

Na correria, os dois nem repararam que Eli correu pelo aeroporto com uma calcinha de renda pink de Viih pendurada para fora do bolso. Segundo eles, na hora que deixaram o hotel, já com as malas fechadas, perceberam que a lingerie ia ficar para trás, então decidiram colocá-la no bolso de Eli para guardar depois.

“E um moço que olhou pro Eli e falou que ia cair algo do bolso dele, quando fomos ver era uma calcinha minha KKKK porque como sempre saímos correndo e eu tinha esquecido na cama do hotel e ele enfiou no bolso, gente é cada coisa KKK”, explicou Viih.

“Eu corri o aeroporto inteiro com uma calcinha rosa pendurada no meu bolso @viihtube”, se divertiu Eli diante da situação.

msn entretenimento