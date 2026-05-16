Tata Werneck é questionada sobre possível gravidez e desabafa: “mas to…”

A apresentadora Tatá Werneck desabafou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 15,

sobre os rumores de que estaria grávida, após questionamentos de internautas.

Após publicar fotos usando um vestido preto elegante, um seguidor afirmou que Tatá estaria à espera de um bebê por aparecer com a mão na barriga em um dos registros. Logo em seguida, ela respondeu negando a informação, mas revelando o desejo de aumentar a família: “Poxa, não tô adoraria. Mas tô acima do meu peso ideal mesmo e nunca perdi a mania, depois da gravidez, de pôr a mão na barriga”.

Nos comentários, os seguidores saíram em defesa da artista: “A sociedade é f***, tudo é gravidez. A barriga não pode crescer um pouco ou a mulher não pode apoiar a mão na barriga? Vão se tratar, galera”, comentou um. “Esse povo é tão indelicado que uma hora leva um ‘fecho’ e a pessoa [Tatá] ainda sai como ruim”, pontuou outro. “Eu tenho o mesmo hábito dela de estar com a mão na barriga amaciando e não tô grávida; inclusive sou operada. É mania mesmo que a gente tem”, disse uma terceira internauta.

Em janeiro de 2026, a apresentadora já havia negado rumores semelhantes, brincando que o suposto volume na barriga, notado em fotos de família, era resultado de ter engordado 6 kg. Com seu bom humor característico, ela pontuou que gostaria de engravidar novamente, mas que acha difícil o processo ocorrer de forma natural aos 42 anos.

Ela já tem uma filha Clara Maria Werneck Vitti que é fruto da relação de Tatá com o ator Rafael Vitti. Conhecida carinhosamente como “Cacá”, a menina de 6 anos encanta os seguidores dos pais por seu carisma, expressões marcantes e veia bem-humorada.

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Areavip Flavia Manta