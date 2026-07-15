Vestibular e SIS 2026: UEA amplia número de vagas e inclui novos cursos no interior do Amazonas

Do total de vagas disponíveis, 3.038 são destinadas ao Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e 2.024 ao Vestibular.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) ampliou o número de vagas para o Vestibular 2026 e o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2026. A oferta passou de 4.412 para 5.062 vagas em cursos de graduação na capital e no interior do estado.

O aumento ocorreu após a inclusão de dois novos cursos de oferta especial: Administração e Pedagogia, destinados aos municípios do interior.

As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto pela internet. O pagamento da taxa deve ser realizado até 14 de agosto. Já o pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito até 24 de julho.

Do total de vagas disponíveis, 3.038 são destinadas ao Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e 2.024 ao Vestibular.

Entre as novidades desta edição está a criação do curso de Medicina Veterinária no Núcleo de Ensino Superior de Presidente Figueiredo.

A instituição também vai oferecer o curso de Farmácia em Tefé, Licenciatura em Computação em Iranduba e Letras – Língua Portuguesa e Matemática, voltado à comunidade indígena Belém do Solimões, em Tabatinga.

Datas das provas

As provas do SIS serão aplicadas no dia 11 de outubro. O Vestibular será dividido em duas etapas: a prova de Conhecimentos Gerais será realizada em 12 de outubro, e a avaliação de Conhecimentos Específicos, junto com a redação, ocorrerá no dia 13 de outubro.

Os editais completos, com informações sobre cursos, vagas, cronograma, documentos e critérios de participação, estão disponíveis no site da UEA.

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Por g1 AM — Manaus