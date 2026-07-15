Feminicídios no AM: 78% das vítimas tinham mais de 35 anos e metade dos casos envolveu arma branca

Entre os nove feminicídios registrados até maio, quatro tiveram arma branca como instrumento do crime, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Cerca de 78% das vítimas de feminicídio registradas no Amazonas entre janeiro e maio de 2026 tinham mais de 35 anos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Dos nove casos registrados no período, quatro foram cometidos com uso de arma branca, como facas.

Especialistas ouvidas pelo g1 afirmam que esse tipo de arma aparece com frequência nos casos de feminicídio por estar geralmente disponível no ambiente doméstico e representar uma violência mais próxima da vítima. Elas também alertam para a possível subnotificação de casos e de tentativas de feminicídio.

Entre os nove feminicídios registrados até maio, quatro tiveram arma branca como instrumento do crime, dois ocorreram por meio de agressões físicas e, em outros dois casos, o meio utilizado não foi identificado.

Um dos crimes aconteceu no dia 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher. A vítima, Roseane Nicolau Canuto, de 39 anos, foi morta a facadas. O marido dela, Hiure Felintro da Silva, de 28 anos, foi preso cerca de uma hora depois e confessou o crime, que, segundo ele, foi motivado por ciúmes.

Ao todo, as ocorrências foram registradas em Manaus (4), Barcelos (1), Carauari (1), Coari (1), Manaquiri (1) e São Gabriel da Cachoeira (1).

Os dados são baseados em boletins de ocorrência registrados nas delegacias da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e em laudos do Instituto Médico Legal (IML).

Crime passou a ter registro específico em 2015

O feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de gênero. O crime foi incluído no Código Penal brasileiro em 2015, por meio da Lei nº 13.104, que aumentou a punição para casos de violência contra a mulher motivados por gênero.

A partir da criação da lei, os registros passaram a identificar esses casos de forma separada. A série histórica abaixo reúne os feminicídios registrados no Amazonas entre janeiro e maio dos últimos anos.

amazonianarede

Por Jadson Lima, g1 AM — Manaus