Ribeirinhos denunciam pesca ilegal no Rio Manacapuru no interior do AM

Moradores afirmam que barcos e botes de pesca usam grandes redes e arrastões para capturar cardumes inteiros durante a subida dos peixes.

Pescadores e moradores ribeirinhos denunciaram a prática de pesca ilegal no Rio Manacapuru, no interior do Amazonas. Imagens registradas mostram milhares de peixes mortos abandonados às margens. Segundo os relatos, a prática ocorre na zona rural de Manacapuru, ao longo do rio.

Moradores afirmam que barcos e botes de pesca usam grandes redes e arrastões para capturar cardumes inteiros durante a subida dos peixes.

As redes são puxadas até a margem, onde o pescado é retirado. Os peixes maiores e de melhor qualidade são separados para venda, enquanto os demais são descartados.

As imagens feitas por moradores mostram peixes mortos espalhados pela margem.

“Olha aí pessoal. Um monte de mapará morto, só graúdo. Os pescadores que soltam aqui da malhadeira”, diz um dos denunciantes em vídeo.

Denunciantes relatam que parte dos peixes ainda estava viva no momento da seleção, mas morreu antes de ser devolvida ao rio.

Além do desperdício, os peixes abandonados entram em decomposição e provocam mau cheiro, afetando comunidades ribeirinhas.

Em nota, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informou que vai apurar a denúncia durante a próxima fase da Operação Região Metropolitana. O órgão disse que não recebeu denúncias recentes, mas garantiu que a situação será fiscalizada e que medidas cabíveis serão adotadas caso sejam confirmadas irregularidades.

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Por Patrícia Souza, Rede Amazônica, g1 AM