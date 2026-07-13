Produção de motos em Manaus cresce 6,3% e tem melhor semestre em 15 anos, diz Abraciclo

Entre janeiro e junho, as fabricantes instaladas em Manaus produziram 1.063.397 motocicletas. É o maior volume registrado para os seis primeiros meses do ano desde 2011.

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) cresceu 6,3% no primeiro semestre de 2026 e registrou o melhor resultado para o período em 15 anos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (13) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Entre janeiro e junho, as fabricantes instaladas em Manaus produziram 1.063.397 motocicletas. É o maior volume registrado para os seis primeiros meses do ano desde 2011.

De acordo com a entidade, o resultado reflete o aumento da demanda por motocicletas no mercado brasileiro.

“O desempenho do primeiro semestre confirma o momento positivo da indústria de motocicletas. O aumento da produção acompanha a expansão da demanda no mercado interno e evidencia a eficiência das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus em responder ao crescimento do setor”, afirmou Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Apesar do desempenho positivo no acumulado do ano, a produção recuou em junho. No mês, saíram das linhas de montagem 130.875 motocicletas, queda de 15,1% em relação a junho de 2025 e de 29,9% na comparação com maio deste ano.

Segundo a Abraciclo, a redução já era esperada devido às férias coletivas programadas pelas fabricantes para manutenção das linhas de produção e aperfeiçoamento dos processos industriais.

Vendas batem recorde

Além do aumento na produção, o setor registrou recorde de vendas no país no primeiro semestre.

Entre janeiro e junho, foram licenciadas 1.174.344 motocicletas, alta de 14,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. É o maior volume de emplacamentos já registrado para os seis primeiros meses do ano.

Exportações avançam

As exportações das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus também cresceram no semestre.

De janeiro a junho, foram embarcadas 24.084 motocicletas para outros países, volume 29,4% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Modelos mais produzidos

As motocicletas da categoria Street lideraram a produção no primeiro semestre, com 543.638 unidades, o equivalente a 51,1% do total fabricado.

Na sequência aparecem os modelos Trail, com 20% da produção, e as Motonetas, com 12,9%.

Já as motocicletas de alta cilindrada tiveram o maior crescimento proporcional do semestre. A produção dessa categoria chegou a 32.285 unidades, alta de 37,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em números absolutos, os modelos de baixa cilindrada continuaram dominando a produção, com 831.213 unidades fabricadas, o que representa 78,2% do total produzido no Polo Industrial de Manaus.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus