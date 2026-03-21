Vazamento na Ponta do Ismael deixa dezenas de bairros sem água em Manaus

O incidente comprometeu o abastecimento em diversas zonas da cidade

Manaus – A concessionária de Águas realiza, desde a madrugada desta sexta-feira (20), uma manutenção emergencial para reparar um vazamento no sistema da Estação de Tratamento de Água 1 (ETA 1), localizada na Ponta do Ismael, zona oeste da capital. O incidente comprometeu o abastecimento em diversas zonas da cidade. A previsão é que os trabalhos de reparo sejam concluídos ainda na manhã de hoje.

De acordo com o comunicado oficial da concessionária, a previsão é que os trabalhos de reparo sejam concluídos ainda na manhã de hoje.

Após a finalização do serviço, o restabelecimento do sistema ocorrerá de forma gradual. A normalização completa do fornecimento de água em todas as áreas afetadas deve acontecer em até 24 horas após o encerramento das atividades na estação.

Confira a lista de áreas e bairros afetados:

Devido à magnitude da manutenção na ETA 1, uma extensa lista de localidades pode apresentar oscilações ou interrupção no serviço:

Bairros e Localidades: Aleixo, Armando Mendes, Cachoeirinha, Colina do Aleixo, Colônia Oliveira Machado, Compensa II e III, Crespo, Distrito Industrial, Educandos, Glória, Japiim I e II, Jardim das Barés, Jardim Oriente, João Bosco, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, Nossa Senhora das Graças, Parque das Laranjeiras, Praça 14 de Janeiro, Raiz, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José I e II, São Lázaro, São Raimundo, São Sebastião, Santa Luzia, Tiradentes, União, Vila da Prata, Vila Marinho, Vila Parque e Zumbi I.

Conjuntos e Residenciais: Adrianópolis, Acariquara, Anavilhanas, Arthur Reis, Aruanã, Asteca, Atílio Andreazza, Bancários, Barra Bela, Belo Horizonte, Califórnia, Carijó, Castelo Branco, Celetra, Costa e Silva, Der AM, Eldorado, Ica Paraíba, Ipase, Itacolomy, Jardim Amazonas, Jardim Itália, Jardim Paulista, Jardim Primavera, Jardim Yolanda, Jauaperi, João Bosco II, Manauense, Meridional, Morada do Sol, Murici, Nova Friburgo, Novo Horizonte, Ouro Verde, Parque Tropical, Parque Verde, Pindorama, Stillus, Uirapuru, Vila Amazônia, Vila da Barra, Vila do Reis, Vitória Regia, Xingu e os condomínios Ipanema, João Paulo IV, La Ville, Portal Rio Negro e Vale do Sol.

Canais de Atendimento

A Águas de Manaus orienta que casos emergenciais sejam informados imediatamente pelos canais gratuitos, que funcionam 24h:

Telefone e WhatsApp: 0800-092-0195

Site oficial: www.aguasdemanaus.com.br

Aplicativo: Águas App

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am