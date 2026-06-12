Ingressos para show de Luan Santana em Manaus começam a ser vendidos nesta quinta-feira

Cantor se apresenta na Arena da Amazônia em 21 de novembro com a turnê que celebra 18 anos de carreira.

Os ingressos para o show de Luan Santana em Manaus começam a ser vendidos nesta quinta-feira (11). O cantor se apresenta na Arena da Amazônia no dia 21 de novembro com a turnê “Registro Histórico”, que celebra os 18 anos de carreira do artista.

A pré-venda para clientes Elo começou na terça-feira (10). Já a venda para o público em geral vai aberta nesta quinta, no site q2ingressos. Os ingressos também vão ficar disponíveis nas centrais Oba! Ingressos do Millennium e Manauara Shopping.

Manaus será uma das cidades a receber o espetáculo, que já passou por capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá e Rio de Janeiro. O show reúne sucessos de diferentes fases da trajetória de Luan Santana, como “Meteoro da Paixão”, “Você Não Sabe o Que É Amor”, “Escreve Aí”, “Garotas Não Merecem Chorar”, “Te Vivo” e “Dia, Lugar e Hora”.

O projeto foi lançado em outubro do ano passado, durante a gravação do audiovisual “Registro Histórico”, em Curitiba. Desde então, a turnê tem percorrido diferentes cidades do país.

Em Manaus, o espetáculo contará com cenário imersivo, passarela em formato de “S”, painéis de LED e elementos visuais que revisitam momentos marcantes da carreira do cantor.

Setores

O evento contará com três setores: Frontstage, Área VIP Open Bar e Extra VIP Open Bar. O Frontstage dá acesso à área em frente ao palco e a banheiros exclusivos.

Já os espaços open bar oferecem diferentes opções de bebidas, incluindo água, refrigerante e cerveja na Área VIP, enquanto o Extra VIP acrescenta vodka e whisky ao serviço. No primeiro lote, os ingressos custam R$ 120, R$ 280 e R$ 600, respectivamente.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus