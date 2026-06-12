IBGE abre processo seletivo com mais de 200 vagas no Amazonas; saiba como participar

Inscrições começaram nesta sexta-feira (12) e vão até o dia 1º de julho. Oportunidades são para atuação no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Prova será no dia 29 de setembro.

O Amazonas conta com 246 vagas para o novo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os salários vão de R$ 2.128 a R$ 4.008, com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, férias e 13º salário proporcionais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, responsável pela organização do certame. O valor da inscrição é R$ 53.

O prazo de inscrição começou às 10h desta sexta-feira e segue até as 23h do dia 1º de julho, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53.

As vagas são para funções administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico ligadas ao censo. Entre as tarefas estão acompanhar a coleta de dados, coordenar equipes de recenseadores, dar suporte em tecnologia da informação e organizar os postos de coleta.

A maior parte das oportunidades é para o cargo de agente censitário supervisor, que concentra 92 vagas no estado. A distribuição é a seguinte:

Agente Censitário Supervisor (ACA) – 92 vagas;

Agente Censitário Regional (ACR) – 37 vagas;

Agente Operacional Regional (AOR) – 37 vagas.

Já para atividades administrativas e de suporte tecnológico, o IBGE oferece vagas para agente censitário administrativo e agente censitário de informática.

Agente Censitário Administrativo (ACA) – 41 vagas;

Agente Censitário de Informática (ACI) – 39 vagas.

Segundo o edital, os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

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Por g1 AM