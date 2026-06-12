‘Te Encontro na Barroso’ entra no calendário oficial de eventos em Manaus

PL aprovado ‘joga’ um holofote sobre um festival realizado anualmente, mais precisamente no mês de agosto, que precisa de apoio do poder público

Manaus – O Projeto de Lei (PL) nº 211/2024, que prevê o ‘Te Encontro na Barroso’, promovido pelo Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), no calendário oficial de eventos da capital do Amazonas, foi aprovado por unanimidade, na última semana, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A proposição, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, segue para a sanção da Prefeitura de Manaus.

Segundo João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias, ter o ‘Te Encontro’ incluído no calendário oficial de eventos de Manaus, significa o reconhecimento de um forte trabalho executado no Centro, mas também ‘joga’ um holofote sobre um festival realizado anualmente, mais precisamente no mês de agosto, que precisa de apoio do poder público.

“O ‘Te Encontro na Barroso’, que em 2026 chega em sua sexta edição, surgiu da necessidade de ocuparmos o Centro de Manaus que, por muito tempo, ficou em um local de esquecimento. Em 2025, conseguimos reunir 15 mil pessoas, um número extremamente significativo para nós, levando em consideração que o evento é basicamente todo custeado com recursos próprios e de graça”, comenta João Fernandes.

O diretor do espaço cultural reforça, ainda, que, além de oferecer entretenimento, cultura e arte para a população, também fomenta a economia criativa, pois o festival conta com uma feira composta de diversos microempreendedores de segmentos variados, além dos artistas que lá se apresentam.

“Ou seja, é uma cadeia criativa que vai muito além de uma festa. Geramos renda para essas pessoas, também fazemos a economia de Manaus rodar. Então, agradeço ao vereador Rodrigo Guedes e espero que com isso, o poder público nos olhe com mais respeito e sensibilidade”, salienta João.

O vereador Rodrigo Guedes destaca que o ‘Te Encontro’ já é um evento tradicional de Manaus, e que é “uma forma de ocupação do Centro”, e faz com que as pessoas voltem a enxergar aquela região como um polo de turismo, gastronomia, comercial, de arte e cultura. “Iniciativas como essa são fundamentais para que a gente simplesmente volte a ter o Centro que a gente quer, que já foi no passado e, se possível, melhor. Precisamos reconhecer e valorizar essas iniciativas, fomentar com apoio, com estrutura e recursos, inclusive financeiros”, finaliza Guedes.

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Com informações da Assessoria Portal d24am