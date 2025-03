Vários bairros de Manaus ficarão sem água no domingo; saiba quais

A Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL) será desligada para um serviço programado

Manaus – Fornecimento de água em Manaus precisará ser temporariamente interrompido no próximo domingo (30) em razão de um serviço programado da Amazonas Energia. Com isso, o abastecimento de água será impactado em parte da zona norte e nos bairros da zona leste atendidos pela unidade.

A Águas de Manaus informou que a Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL) será desligada. Os serviços da concessionária de energia estão programados para iniciar às 5h30, com término previsto para 12h30.

Após a conclusão da manutenção elétrica, as estações serão religadas e o abastecimento de água começa a retornar gradativamente na cidade, chegando primeiro nas regiões mais baixas e, posteriormente, aos locais de áreas mais elevadas.

A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda área abrangida em até 24 horas após a conclusão da intervenção.

Para que os moradores das regiões afetadas tenham o menor impacto em sua rotina, a concessionária Águas de Manaus recomenda que a população reserve água para o período. A empresa também orienta o uso do recurso de forma moderada, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

A Águas de Manaus reforça que estará com equipes mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

A concessionária também lembra que qualquer situação emergencial no período deve ser informada imediatamente à concessionária, nos canais de atendimento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), www.aguasdemanaus.com.br e Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.

Veja a lista de bairros impactados:

Zumbi I | São José II | João Bosco | Águas Claras | Nucleo 02,03, 04, 15, 16 | Aliança com Deus | Alfredo Nascimento II | Cidade de Deus II | Fazendinha I | Sta Barbara | Gustavo Nascimento | Monte Sião | Vila Nova I | Vila Nova II | Viver Melhor II (Vila Nova) | N. Sra de Fátima I, II | Brasileirinho | Cidade Alta | João Paulo II | Jorge Teixeira II | Jorge Teixeira IV | Nova Vitória | Sta Inês | Bairro Novo | Prourbis | Viver Melhor III | Novo Aleixo I | Novo Aleixo II | Paque das Garças | São José dos Campos | Cidade do Leste | Comunidade de Deus | Grande Vitória | Nova Conquista | Novo Reino | Amadeu Botelho | Vila Rica | Mutirão | Nucleo 23 | Amazonino Mendes II | Nucleo 22 | Nucleo 24 | Conj Castanheira | Zumbi II | São José III | São Lucas I | São Lucas II | Morro da Catica | Sao Jose I | Alfredo Nascimento I, II | Braga Mendes | Conj Ben Hur | Jorge Teixeira III | Gilberto Mestrinho | Nova Floresta | Nucleo 21 | Tancredo Neves | Valparaiso | Monte Siao | Coliseu | Cidade Alta, Águas Claras I, II, Colina Do Aleixo | Aleixo (Conjunto Petros) | Condomínio Vila Gaia, Estoril

