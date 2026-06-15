Mutirão para negociação de dívidas e atendimento ao consumidor acontece no bairro Compensa, em Manaus

Ação inicia na segunda-feira (15) e será realizada até quarta-feira (17), das 8h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Compensa II.

Moradores da Zona Oeste de Manaus poderão negociar dívidas, receber orientação jurídica e acessar serviços gratuitos de defesa do consumidor a partir de segunda-feira (15). A ação será realizada até quarta-feira (17), das 8h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Compensa II, no bairro Compensa.

Promovida pelo Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), a iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da população e facilitar o acesso a atendimentos relacionados às relações de consumo.

Durante os três dias de programação, os consumidores poderão registrar reclamações, formalizar denúncias, receber orientações sobre seus direitos e obter atendimento jurídico. A proposta é ajudar na resolução de conflitos de forma gratuita e acessível.

A ação também contará com a participação de instituições e empresas como Águas de Manaus, Claro, Âmbar Energia, Cartório de Protesto e Sebrae. Entre os serviços oferecidos estão:

negociação de débitos;

emissão de segunda via de contas;

atualização cadastral, troca de titularidade;

consulta de títulos protestados

e orientações para regularização de pendências financeiras.

Além disso, serão disponibilizadas consultorias voltadas à educação financeira e ao desenvolvimento de pequenos negócios.

Para ser atendido, o consumidor deve apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à demanda, como contas, contratos, notas fiscais ou outros comprovantes.

Segundo o Procon Manaus, a ação busca ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor e oferecer soluções rápidas para problemas que afetam o dia a dia dos moradores.

amazonianarede

Por g1 AM