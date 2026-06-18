Botijão de gás de 13 kg tem aumento de preço em Manaus; modelo de 8 kg fica mais barato, aponta Procon

Pesquisa foi realizada na segunda (15) e terça-feira (16) em 36 estabelecimentos das diferentes zonas da capital amazonense.

O preço do gás de cozinha de 13 quilos aumentou até 3,36% em Manaus no mês de junho, segundo pesquisa divulgada pelo Procon Manaus. O levantamento apontou alta no menor valor encontrado para a botija em comparação com maio. Já o modelo de oito quilos teve redução de 1,25% no mesmo período.

A pesquisa foi realizada na segunda (15) e terça-feira (16) em 36 estabelecimentos das diferentes zonas da capital amazonense. O levantamento analisou os preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido pelas distribuidoras Amazongás e Fogás, considerando botijas de 7 kg, 8 kg e 13 kg.

Entre as botijas de 13 kg, o menor preço encontrado da Fogás foi de R$ 125,99. Já na Amazongás, o menor valor registrado foi de R$ 123. Os maiores preços chegaram a R$ 130 e R$ 134, respectivamente.

Nas botijas menores, o modelo de 8 kg da Fogás teve preços entre R$ 78,99 e R$ 84,50. A botija de 7 kg da Amazongás foi encontrada entre R$ 77 e R$ 86 nos locais pesquisados.

Na comparação com maio, a botija de 13 kg da Amazongás passou de R$ 119 para R$ 123, um aumento de R$ 4, equivalente a uma alta de 3,36%.

Já a botija de 8 kg da Fogás teve redução de R$ 1, passando de R$ 79,99 para R$ 78,99. A queda representa 1,25%. O modelo de 7 kg da Amazongás subiu de R$ 74 para R$ 77, um aumento de 4,05%.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, afirmou que o acompanhamento dos preços ajuda os consumidores a comparar valores e organizar melhor o orçamento.

“Quando o consumidor acompanha a evolução dos preços e compara diferentes pontos de venda, ele amplia sua capacidade de planejamento e consegue tomar decisões mais conscientes. Nosso papel é oferecer informações confiáveis que contribuam para o equilíbrio do orçamento familiar e fortaleçam relações de consumo mais transparentes”, disse.

Segundo o órgão, a pesquisa foi feita com uma metodologia que reuniu dados do levantamento oficial da Agência Nacional do Petróleo (ANP), consultas por telefone às revendedoras e acompanhamento dos canais digitais das empresas.

O Procon Manaus informou ainda que os preços refletem os valores encontrados nos dias da coleta e podem sofrer alterações. Os valores não incluem possíveis taxas de entrega. A recomendação é que os consumidores pesquisem antes da compra.

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Por g1 AM