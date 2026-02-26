Valas comuns perto de estádio preocupam México na Copa 2026

Descobertas de restos mortais em túmulos clandestinos

México – A poucos meses da realização da Copa do Mundo de 2026, autoridades mexicanas, grupos de busca e organizações da sociedade civil identificaram dezenas de valas clandestinas com restos humanos na região metropolitana de Guadalajara, no estado de Jalisco. As áreas ficam próximas ao Estádio Akron, um dos palcos do Mundial, que será sediado conjuntamente por México, Estados Unidos e Canadá.

As descobertas incluem centenas de sacos com restos mortais encontrados em um raio de poucos quilômetros do estádio, levantando preocupações sobre o cenário de violência e desaparecimentos no país anfitrião do torneio.

Os primeiros vestígios surgiram durante obras em um terreno no bairro Las Agujas, em Zapopan. Entre fevereiro e setembro de 2025, cerca de 270 sacos com restos humanos foram desenterrados no local. Em outubro, novas bolsas foram localizadas em pontos próximos. Somados, os achados já ultrapassam 500 sacos identificados em apenas quatro valas clandestinas registradas, todas a aproximadamente 15 quilômetros do Estádio Akron.

Especialistas e entidades de direitos humanos afirmam que os casos estão inseridos em uma crise humanitária prolongada no México, marcada por desaparecimentos em massa associados à atuação do crime organizado. Grupos de familiares de desaparecidos, como o Guerreros Buscadores de Jalisco, apontam que muitas das vítimas podem ter sido sequestradas e executadas por organizações criminosas, com os corpos ocultados para dificultar a identificação.

O cenário de insegurança se intensificou após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante uma operação militar recente. Desde então, Jalisco e outras regiões registraram confrontos armados, bloqueios de estradas e tiroteios, inclusive com relatos de partidas de futebol locais interrompidas por motivos de segurança.

As autoridades seguem com as investigações e os trabalhos de identificação das vítimas, enquanto o país se prepara para receber um dos maiores eventos esportivos do mundo sob forte atenção internacional.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am