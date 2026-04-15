Trump intensifica ataques ao Papa Leão XIV e critica Otan e Giorgia Meloni

O embate ocorre após o Vaticano alertar que democracias podem se transformar em “tiranias” e o pontífice pedir cessar-fogo no Oriente Médio

EUA – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom contra figuras centrais da política e religião europeia. Em publicações na rede Truth Social, o republicano atacou o Papa Leão XIV, classificando-o como “fraco” e “péssimo em política externa”. O embate ocorre após o Vaticano alertar que democracias podem se transformar em “tiranias” e o pontífice pedir cessar-fogo no Oriente Médio.

Trump rebateu as críticas de Roma citando a repressão no Irã: “Alguém diga ao Papa que o Irã matou 42 mil manifestantes”, escreveu. Além do líder religioso, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também foi alvo.

O presidente do Estados Unidos declarou estar “chocado” com a falta de apoio da aliada na questão nuclear iraniana, enquanto Meloni defendeu o Papa, classificando os ataques do norte-americano como “inaceitáveis”.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am