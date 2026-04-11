Novo líder supremo do Irã teve o rosto desfigurado e está lúcido, diz agência

Mojtaba Khamenei ficou ferido no bombardeio que matou o pai dele, Ali Khamenei, no primeiro dia da guerra. Fontes afirmaram que ele participa das decisões do governo por áudio.

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está lúcido, mas ficou com o rosto desfigurado e ainda se recupera de ferimentos graves sofridos no ataque que matou o pai no início da guerra. As informações foram obtidas pela Reuters com três pessoas próximas ao círculo interno do líder.

egundo as fontes, além dos ferimentos graves no rosto, Khamenei também sofreu uma lesão significativa em uma ou nas duas pernas. Ele se machucou durante o bombardeio ao complexo do líder supremo do Irã, no centro de Teerã, em 28 de fevereiro.

Apesar dos ferimentos, o líder de 56 anos participa ativamente das decisões de governo, afirmaram as fontes, que pediram anonimato. Ele tem participado de reuniões com autoridades por áudio e segue envolvido em decisões sobre a guerra e nas negociações com Washington.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as informações. A missão do Irã nas Nações Unidas não respondeu aos questionamentos sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o motivo da ausência de imagens públicas do líder.

As dúvidas sobre a capacidade de Khamenei de governar surgem em um dos momentos mais críticos do Irã em décadas. Negociações de paz com os Estados Unidos começaram neste sábado (11) em Islamabad, capital do Paquistão.

O paradeiro, a condição física e a capacidade de governar de Mojtaba permanecem em grande parte desconhecidos pelo público. Nenhuma foto, vídeo ou gravação de áudio foi divulgada desde o ataque aéreo e a nomeação dele como sucessor do pai, Ali Khamenei.

Não houve comunicado oficial iraniano sobre a extensão dos ferimentos. Após a nomeação, porém, um apresentador da TV estatal descreveu o líder como “janbaz”, termo usado para pessoas gravemente feridas em guerra.

Os relatos coincidem com declaração do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que afirmou em 13 de março que Khamenei estava “ferido e provavelmente desfigurado”. Uma fonte familiarizada com avaliações da inteligência americana disse à Reuters que o líder teria perdido uma perna.

Alex Vatanka, pesquisador do Middle East Institute, afirmou que, independentemente da gravidade dos ferimentos, é improvável que o novo líder exerça o mesmo nível de poder do pai. Segundo ele, Mojtaba representa continuidade política, mas pode levar anos até consolidar autoridade semelhante.

“Ele será uma voz importante, mas não necessariamente decisiva”, disse. “Ele precisa provar que é uma voz confiável, forte e dominante. O regime como um todo terá de decidir qual caminho pretende seguir.”

Uma das fontes próximas ao círculo do líder afirmou que imagens de Khamenei podem ser divulgadas em um ou dois meses e que ele poderá aparecer em público quando as condições de saúde e segurança permitirem.

Ausência gera especulações

A ausência do líder tem sido amplamente discutida nas redes sociais iranianas e em aplicativos de mensagens, quando a internet do país permite acesso.

Teorias da conspiração sobre o estado de saúde e sobre quem governa o país circulam online. Um dos memes mais compartilhados mostra uma cadeira vazia iluminada por um holofote com a frase: “Onde está Mojtaba?”.

Apoiadores do governo, porém, afirmam que manter o líder fora do público é necessário diante da ameaça de novos ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel, que já atingiram parte da liderança iraniana.

“Por que ele deveria aparecer em público? Para virar alvo desses criminosos?”, escreveu por mensagem Mohammad Hosseini, integrante do Basij, milícia voluntária ligada à Guarda Revolucionária, na cidade de Qom.

Sistema político e poder militar

No sistema teocrático iraniano, o líder supremo concentra o poder máximo do Estado. O cargo é ocupado por um clérigo xiita escolhido por uma assembleia de 88 aiatolás. O líder supervisiona o presidente eleito e comanda instituições paralelas, incluindo a Guarda Revolucionária.

O primeiro líder supremo do país, o aiatolá Ruhollah Khomeini, exercia autoridade incontestável após a revolução islâmica.

Ali Khamenei, sucessor dele, tinha menor prestígio religioso, mas havia sido presidente e passou décadas consolidando poder, em parte ao fortalecer a Guarda Revolucionária.

Fontes iranianas já haviam dito à Reuters que Mojtaba Khamenei não possui o mesmo nível de autoridade absoluta. Durante a guerra, a Guarda Revolucionária — que apoiou sua ascensão após o assassinato do pai — passou a ter papel central nas decisões estratégicas.

Embora seja visto como alinhado à linha dura do regime por causa dos vínculos com os militares, especialistas afirmam que ainda há poucas informações públicas sobre a visão política do novo líder.

A primeira comunicação dele aos iranianos ocorreu em 12 de março, por meio de mensagem escrita lida na televisão estatal. No texto, afirmou que o Estreito de Ormuz deveria permanecer fechado e alertou países da região para encerrarem bases militares americanas.

Desde então, o gabinete divulgou apenas breves comunicados escritos. Pronunciamentos sobre a guerra, diplomacia, negociações de cessar-fogo e política interna têm sido feitos por outras autoridades.

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Por Reuters g1