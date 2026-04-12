Passageiros reclamam do caos no Aeroporto de Lisboa: ‘Chegue 14 horas antes’

O novo sistema de controle de fronteiras da União Europeia (UE) – sistema europeu de entrada e saída – que começou em plena atividade na sexta-feira (10/04), provocou filas gigantecas no aeroporto.

O novo sistema de controle de fronteiras da União Europeia (UE) – sistema europeu de entrada e saída (EES, sigla em inglês) – que começou em plena atividade na sexta-feira (10/04), no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, tem transformado a vida dos passageiros em um verdadeiro caos. Neste sábado (11/04), pela manhã, as filas da imigração eram tão longas que chegavam à área das lojas e dos restaurantes do aeroporto. Cerca de 55 passageiros do voo JJ 8147 da Latam, com destino a Guarulhos, teriam perdido o voo por causa das filas. O brasileiro João Quintino de Almeida, 28 anos, que ia para Brasília, com escala em São Paulo, pela Latam, falou com o PÚBLICO Brasil.

“Estou no aeroporto de Lisboa desde às 6h, e tem uma fila enorme, de mais ou menos duas horas, para passar as malas no raio x. Depois para embarcar tem outra fila, que está demorando três horas. A fila começa antes da área vip. Provavelmente vou perder meu voo. Tem vários canadenses reclamando também que nunca viram uma coisa dessa para sair do país. Mas falam que é pela ‘nossa segurança’, mas acho que é por incompetência”, protestou João.

muito prudente e prevenida, ainda é pouco. Aquela história de chegar três horas antes para evitar imprevisto só funciona onde existe um serviço minimamente aceitável”.

Os passageiros com passaporte europeu, de acordo com João, não tiveram de enfrentar esse problema. “Os funcionários até têm passado com frequência na fila para dizer que quem tem passaporte europeu é para sair da fila, que assim faz essa andar mais rápido”, disse.

Na fila para o mesmo voo, um empresário, que não quis se identificar, também fez duras críticas ao Aeroporto de Lisboa. “O cenário no Aeroporto de Lisboa já é claramente caótico e vai além de uma simples limitação de infraestrutura. Há um problema estrutural de capacidade, agravado pela insuficiência de efetivo no controle migratório e pela implementação do novo sistema europeu de fronteiras, que aumentou significativamente o tempo de processamento dos passageiros fora do espaço Schengen”, reclamou.

E ele acrescentou. “O mais preocupante é que essa realidade não se repete com a mesma intensidade em outros aeroportos europeus, o que evidencia uma falha específica de gestão operacional. O impacto econômico é direto: perda de competitividade do destino, risco ao fluxo turístico e um movimento crescente de passageiros optando por entrar ou sair pela Espanha para evitar o desgaste”.

Mais queixas

Outro empresário, Simão Callado, diretor da Ibero Partners, que vive em Aveiro, comentou nas redes sociais. “A questão não é apenas um tema de capacidade da infraestrutura, a questão é hoje claramente um problema de gestão operacional. Não é aceitável que, em pleno 2026, um aeroporto europeu como o de Lisboa não consiga garantir um fluxo previsível com antecedência”, criticou.

Para Callado, a construção de um novo aeroporto em Lisboa (NAL), não vai resolver o problema. “Estamos a falar de previsibilidade básica de gestão de equipes, filas e priorização. Não se vai resolver isto com um novo aeroporto, resolve-se com disciplina. Capacidade é um tema, mas o de hoje é falha na execução. E enquanto não se analisar por este viés não muda”.

Segundo a assessoria da ANA Portugal, “o novo sistema de fronteira com registro biométrico, que começou ontem, está a causar tempos de espera elevados”. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Latam, que disse estar apurando o caso.

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PÚBLICO BRASIL Elizabete Antunes