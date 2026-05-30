Vacinação contra influenza é prorrogada até julho no Amazonas; veja quem pode se imunizar

Segundo a FVS-RCP, a medida visa ampliar a cobertura vacinal. Até o momento, foram aplicadas 483.994 doses, atingindo apenas 57% da meta estipulada.

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 31 de julho nos 62 municípios do Amazonas. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para pessoas a partir de seis meses de idade.

A informação foi divulgada na sexta-feira (29) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Inicialmente, a campanha terminaria neste domingo (31).

Segundo a fundação, a prorrogação busca aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. Até o momento, foram aplicadas 483.994 doses no público prioritário, o que corresponde a 57% da meta de vacinação.

A vacina contra a influenza protege contra os principais vírus da gripe em circulação e ajuda a reduzir casos graves da doença, internações e mortes.

Para se vacinar, é necessário procurar a UBS mais próxima. A orientação é levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação, se houver.

A Fundação de Vigilância em Saúde informou ainda que as secretarias municipais de Saúde são responsáveis pela aplicação das doses e pela divulgação do cronograma de vacinação em cada município.

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Por g1 AM — Manaus