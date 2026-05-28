Assaltos a ônibus caem 68% em Manaus, aponta Sinetram

Segundo o órgão, dados são referentes a casos registrados entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025.

O número de assaltos no transporte coletivo de Manaus caiu 68,2% entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), que atribui a redução ao uso de tecnologias de monitoramento e à atuação integrada com a polícia.

Segundo o Sinetram, a tendência de redução nos casos vem sendo observada desde 2022. Naquele ano, foram registrados 617 assaltos no transporte coletivo. Em 2023, o número caiu para 299. Em 2024, foram 277 ocorrências. Já em 2025, os casos reduziram para 167. Neste ano, até abril, foram contabilizados 53 assaltos.

Atualmente, o sindicato investe em sistemas de monitoramento com auxílio de inteligência artificial. A tecnologia é capaz de identificar comportamentos suspeitos e reconhecer pessoas já apontadas pela polícia como suspeitas de envolvimento em assaltos.

Em um caso registrado no último dia 20, o sistema ajudou na identificação de um homem armado com uma faca. Após o acionamento, o suspeito foi preso pela polícia no mesmo dia.

“Criamos um ecossistema que atua em parceria com delegacias”, explicou o gerente de operações do Sinetram, Tácio Marques.

O monitoramento também está sendo realizado nos banheiros do Terminal da Constantino Nery. Como a instalação de câmeras nesses espaços é proibida, a alternativa encontrada foi o uso de sensores capazes de detectar movimentos e sons.

“A tecnologia consegue identificar, por exemplo, sons de coisas sendo quebradas e até pedidos de socorro”, destacou Tácio Marques.

A expectativa do Sinetram é ampliar o sistema ainda este ano para todos os terminais e estações de ônibus de Manaus.

Para o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas, o uso de tecnologias tem sido fundamental para identificar suspeitos e entender as estratégias utilizadas pelos criminosos.

“Eu falei lá em 2024 que esse tipo de crime pode ser extinto”, afirmou.

Mesmo com a redução nos casos, muitos passageiros seguem adotando medidas de segurança dentro dos ônibus. O auxiliar de serviços gerais Wilson Marques conta que evita facilitar a ação de criminosos.

“Bolsa sempre na frente, nada de celular no bolso de trás porque senão eles levam”, disse.

amazonianarede

Por Leandro Guedes, Rede Amazônica, g1 AM