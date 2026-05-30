Inscrições para o ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Manaus encerram neste sábado (30); saiba como fazer

Para participar, é necessário ter renda familiar de até R$ 2.850 e não possuir pendências no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).

As inscrições para o Sistema Municipal de Habitação (Simhab), voltado para famílias interessadas no programa Minha Casa, Minha Vida, foram prorrogadas até sábado (30), em Manaus. O cadastro é destinado a pessoas que ainda não fazem parte do banco de dados habitacional da Prefeitura e desejam participar de futuras seleções de moradias populares.

Para participar, a família deve ter renda mensal de até R$ 2.850 e não possuir pendências no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).

O cadastro pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), localizada na travessa Arthur Bernardes, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da cidade.

Também é possível fazer o cadastro pela internet. Para isto, é preciso:

Acessar o site do Sistema Municipal de Habitação

Clicar na aba “Minha Casa, Minha Vida”

Preencher todas as etapas do formulário

A seleção também prevê prioridade para famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Entre os grupos prioritários estão:

famílias que vivem em áreas de risco;

mães solo;

famílias com pessoas com deficiência ou idosos;

pessoas afetadas por situações de calamidade.

Segundo a Prefeitura de Manaus, as famílias que se inscreverem nesta etapa vão concorrer às unidades habitacionais previstas para seleção a partir de maio. Já os cadastrados anteriormente seguem em análise de documentos para envio à Caixa Econômica Federal, responsável pela etapa final de aprovação.

Na última fase de entregas, feita na quarta-feira (27), 576 moradias foram distribuídas em três empreendimentos habitacionais na cidade.

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Novas regras

Desde o fim de abril deste ano, novas regras para o financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida entraram em vigor. As mudanças ampliam o alcance do programa para imóveis de até R$ 600 mil e para famílias com renda mensal de até R$ 13 mil.

Na prática, também elevam os limites de renda e de valor dos imóveis em todas as faixas do programa, facilitando a compra de unidades maiores ou melhor localizadas, com juros abaixo dos praticados no mercado.

Segundo o governo federal, ao menos 87,5 mil famílias brasileiras devem ser beneficiadas com taxas mais baixas.

Entenda as mudanças — e como ampliam o acesso aos imóveis

1. Novos limites de renda por faixa

Faixa 1: passou de R$ 2.850 para até R$ 3.200

Faixa 2: passou de R$ 4.700 para até R$ 5.000

Faixa 3: passou de R$ 8.600 para até R$ 9.600

Faixa 4: passou de R$ 12.000 para até R$ 13.000

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Por Juan Gabriel, g1 AM — Manaus