Inscrições para o ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Manaus encerram neste sábado (30); saiba como fazer

Para participar, é necessário ter renda familiar de até R$ 2.850 e não possuir pendências no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
As inscrições para o Sistema Municipal de Habitação (Simhab), voltado para famílias interessadas no programa Minha Casa, Minha Vida, foram prorrogadas até sábado (30), em Manaus. O cadastro é destinado a pessoas que ainda não fazem parte do banco de dados habitacional da Prefeitura e desejam participar de futuras seleções de moradias populares.
Para participar, a família deve ter renda mensal de até R$ 2.850 e não possuir pendências no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
O cadastro pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), localizada na travessa Arthur Bernardes, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da cidade.
Também é possível fazer o cadastro pela internet. Para isto, é preciso:
Acessar o site do Sistema Municipal de Habitação
Clicar na aba “Minha Casa, Minha Vida”
Preencher todas as etapas do formulário
A seleção também prevê prioridade para famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Entre os grupos prioritários estão:
famílias que vivem em áreas de risco;
mães solo;
famílias com pessoas com deficiência ou idosos;
pessoas afetadas por situações de calamidade.
Segundo a Prefeitura de Manaus, as famílias que se inscreverem nesta etapa vão concorrer às unidades habitacionais previstas para seleção a partir de maio. Já os cadastrados anteriormente seguem em análise de documentos para envio à Caixa Econômica Federal, responsável pela etapa final de aprovação.
Na última fase de entregas, feita na quarta-feira (27), 576 moradias foram distribuídas em três empreendimentos habitacionais na cidade.
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Novas regras
Desde o fim de abril deste ano, novas regras para o financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida entraram em vigor. As mudanças ampliam o alcance do programa para imóveis de até R$ 600 mil e para famílias com renda mensal de até R$ 13 mil.
Na prática, também elevam os limites de renda e de valor dos imóveis em todas as faixas do programa, facilitando a compra de unidades maiores ou melhor localizadas, com juros abaixo dos praticados no mercado.
Segundo o governo federal, ao menos 87,5 mil famílias brasileiras devem ser beneficiadas com taxas mais baixas.
Entenda as mudanças — e como ampliam o acesso aos imóveis
1. Novos limites de renda por faixa
Faixa 1: passou de R$ 2.850 para até R$ 3.200
Faixa 2: passou de R$ 4.700 para até R$ 5.000
Faixa 3: passou de R$ 8.600 para até R$ 9.600
Faixa 4: passou de R$ 12.000 para até R$ 13.000
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Por Juan Gabriel, g1 AM — Manaus