El Niño pode provocar queda rápida no nível dos rios e intensificar seca no Amazonas em 2026, alerta especialista

Alerta foi feito nesta sexta-feira (29), durante a apresentação do 3º Alerta de Cheias do Amazonas 2026, realizada na sede do Serviço Geológico do Brasil (SGB), em Manaus.

O possível avanço do fenômeno El Niño pode provocar uma queda rápida no nível dos rios e intensificar a seca no Amazonas em 2026. O alerta foi feito nesta sexta-feira (29), durante a apresentação do 3º Alerta de Cheias do Amazonas 2026, realizada na sede do Serviço Geológico do Brasil (SGB), em Manaus.

Apesar de os rios monitorados pelo SGB estarem abaixo da cota de inundação severa e já apresentarem sinais de estabilização, especialista avalia que o cenário pode mudar no segundo semestre com a influência do fenômeno climático.

O El Niño é um fenômeno climático causado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região próxima à linha do Equador. Esse aquecimento altera a circulação da atmosfera e pode reduzir o volume de chuvas na Amazônia.

Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Renato Senna, há risco de uma descida rápida dos níveis dos rios nos próximos meses, o que pode agravar o período de estiagem na região. “O start do evento no início do segundo semestre pode trazer uma queda dos níveis do rio de uma forma bem acentuada e rápida. Esse é o problema”, afirmou.

De acordo com Renato Senna, ainda não há confirmação da formação do fenômeno na superfície do oceano. No entanto, pesquisadores acompanham uma grande massa de água aquecida abaixo da superfície do Pacífico, condição considerada favorável ao desenvolvimento do El Niño.

Segundo o pesquisador, algumas áreas da faixa equatorial do oceano já apresentam temperaturas entre 5 °C e 6 °C acima da média histórica. Quando essas águas mais quentes chegam à superfície, podem dificultar a formação de nuvens e reduzir as chuvas na região amazônica.

“Quando essas águas mais aquecidas vêm para a superfície dão origem a um evento. E aí associa a circulação atmosférica e faz com que a gente tenha a subsidência do vento, que sobe de cima para baixo na nossa região, no Amazonas. Isso faz com que as nuvens não consigam se desenvolver”, explicou.

O pesquisador afirmou ainda que esse cenário pode provocar períodos de calor intenso, forte insolação e episódios de chuva rápida acompanhados de ventos fortes.

“Muitas vezes, essa força que vem de cima para baixo é tão grande que a nuvem nem se forma. Aí a gente tem períodos de aquecimento muito grande, muita insolação, e quando ocorrem eventos, a gente tem vento rápido e efeitos destrutivos”, disse.

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Possibilidade de super El Niño

Novas previsões climáticas divulgadas em maio aumentaram a preocupação de cientistas sobre a possibilidade de um El Niño forte — e até muito forte — nos próximos meses. Apesar disso, especialistas afirmam que ainda é cedo para confirmar se o fenômeno poderá atingir o nível chamado informalmente de “super El Niño”.

O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC/NOAA) emitiu um alerta para o desenvolvimento do fenômeno e apontou 82% de chance de formação do El Niño entre maio e julho de 2026. A previsão também indica 96% de probabilidade de o fenômeno continuar ativo até o início de 2027.

Modelos meteorológicos internacionais apontam um aquecimento cada vez mais intenso das águas do Oceano Pacífico. Segundo análise da Climatempo, o cenário atual indica que o fenômeno deve ter intensidade de moderada a forte.

Mesmo assim, pesquisadores pedem cautela. Especialistas afirmam que previsões feitas com muitos meses de antecedência ainda apresentam incertezas e podem mudar ao longo do ano.

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Por Jadson Lima, g1 AM — Manaus