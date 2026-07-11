Uso da IA na perícia amplia demanda por profissionais qualificados

A Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas passa a oferecer, a partir do segundo semestre de 2026, o Curso Superior de Tecnologia em Inteligência Artificial

Manaus – Golpes virtuais cada vez mais sofisticados, fraudes documentais, manipulação de imagens e vídeos por meio de inteligência artificial e o avanço dos crimes cibernéticos estão mudando a forma como investigações são conduzidas em todo o mundo. Nesse cenário, a própria Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma aliada da perícia forense, permitindo análises mais rápidas, precisas e seguras na produção de provas técnicas.

A transformação também está criando novas oportunidades para profissionais especializados em Inteligência Artificial, capazes de desenvolver soluções aplicadas à segurança digital, perícia, auditoria, análise de dados e inovação tecnológica. A Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas passa a oferecer, a partir do segundo semestre de 2026, o Curso Superior de Tecnologia em Inteligência Artificial, formando profissionais para um dos mercados mais promissores da atualidade.

Para o perito judicial e diretor do Instituto Científico de Perícias Forenses (ICP-Forenses), Hélio Magalhães, a Inteligência Artificial representa um marco para as ciências forenses.

“A Inteligência Artificial representa uma das maiores transformações da história da perícia forense. Ela permite analisar um volume muito maior de informações em poucos minutos, identificar padrões que seriam praticamente imperceptíveis ao ser humano e aumentar significativamente a precisão das investigações. Hoje, a IA já auxilia na detecção de fraudes documentais, na análise de assinaturas eletrônicas, na identificação de manipulações em imagens e vídeos, na transcrição e análise de áudios, além do cruzamento de grandes bases de dados em investigações complexas”, explica.

Segundo Hélio, apesar dos avanços tecnológicos, o conhecimento humano continua sendo indispensável para garantir a confiabilidade das investigações.

“A Inteligência Artificial é uma poderosa ferramenta de apoio à produção da prova técnica. A interpretação dos resultados, a validação científica e a fundamentação do laudo continuam sendo atribuições do perito. Por isso cresce a necessidade de profissionais capacitados em IA, capazes de compreender seu funcionamento, suas limitações e aplicá-la de forma ética, técnica e juridicamente segura.”

Para o diretor da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas, professor Nailson Andrade, esse novo cenário reforça a importância de uma formação alinhada às necessidades reais do mercado.

“Quando especialistas da área pericial afirmam que a Inteligência Artificial já faz parte da rotina das investigações, fica evidente que o mercado precisa de profissionais preparados para desenvolver essas soluções.”

Segundo o diretor, a graduação foi concebida para formar profissionais aptos a desenvolver, implementar e gerenciar soluções inteligentes para diferentes setores da economia.

“Mais do que ensinar o uso da tecnologia, queremos formar profissionais capazes de criar inovação. A Inteligência Artificial já está presente no comércio, na indústria, na saúde, na logística, na segurança pública, no sistema financeiro e em diversos outros segmentos. Nosso compromisso é preparar pessoas para atuar de forma ética, crítica e inovadora em um mercado que cresce de forma acelerada e demanda talentos qualificados.”

Com duração de dois anos, o Curso Superior de Tecnologia em Inteligência Artificial prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de sistemas inteligentes, ciência de dados e automação de processos, com oportunidades em empresas de tecnologia, indústrias, instituições financeiras, órgãos públicos, startups, centros de pesquisa e inovação, além de áreas como segurança da informação, inteligência de negócios, auditoria, perícia digital e transformação digital.

As inscrições para o processo seletivo da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas estão abertas para o segundo semestre de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 0800 092 8888.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal D24AM