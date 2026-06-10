Inscrições para o Enem 2026 são prorrogadas até 12 de junho

Rede estadual promove mobilização nas escolas para incentivar estudantes a garantirem participação no exame nos dias 10 e 11 de junho

Amazonas – As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram prorrogadas até o dia 12 de junho. Com 65,5% dos estudantes com inscrições já efetivadas, a rede estadual realiza o ‘Dia D das Inscrições do Enem’, nos dias 10 e 11 de junho.

O objetivo da ação é mobilizar toda a comunidade escolar para atingir a inscrição de 100% dos estudantes da rede pública estadual de ensino.

Em 2026, o Enem apresenta o diferencial da inscrição automática para os alunos da rede pública, porém é necessário que os estudantes confirmem a participação na página do Inep por meio do link enem.inep.gov.br/participante

Outra grande mudança é a inclusão do Enem integrado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

À frente da Coordenação do Ensino Médio (CEM), na Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Maurício Oliveira explica que o Enem ainda é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil e que a secretaria já relaciona escolas na capital e no interior com 100% de estudantes inscritos, então o objetivo é que o máximo de escolas possíveis alcance esse percentual.

“Nós temos esse objetivo de abrir esse leque de opções para os estudantes para que eles se inscrevam em um processo seletivo de âmbito nacional, que é o Enem. Além disso, agora também há a questão do sistema de avaliação da rede estadual, que vai precisar da participação deles. Por isso é tão importante que eles participem”, explicou o coordenador.

O Dia D do Enem é de intensificação das ações já realizadas nas escolas, onde as secretarias e laboratórios de informática, bem como a equipe pedagógica das unidades de ensino, estarão disponíveis para auxiliar todos os estudantes.

Os estudantes além de efetivar sua inscrição também irão selecionar o idioma estrangeiro necessário para realizar avaliação, preencher o questionário socioeconômico e solicitar, se necessário, atendimento especializado.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am