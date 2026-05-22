UEA abre inscrições para MBA em Reforma Tributária

Especialização da UEA terá 60 vagas e foco nos impactos da reforma tributária na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio

Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), divulgou, na quarta-feira (20/5), o edital n.º 049/2026, com 60 vagas, para o curso de especialização MBA em Reforma Tributária com Ênfase em Áreas Incentivadas. As inscrições vão do dia 20 de maio até o dia 19 de junho.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais das áreas contábil, jurídica, administrativa e afins, além de gestores públicos e privados, preparando para atuar estrategicamente em ambientes organizacionais impactados pelas novas regras tributárias, especialmente no contexto da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio da Amazônia. As aulas serão presenciais, nas dependências da ESO/UEA, localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.141, Centro.

As atividades terão duração de 18 meses e carga horária mínima de 420 horas/aula, com previsão para iniciar em 31 de agosto de 2026. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, encaminhando os documentos exigidos no edital para o e-mail: [email protected].

Para mais informações sobre MBA em Reforma Tributária acesse: http://mbareformatributaria.uea.edu.br

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Com informações da Assessoria Portal d24am