Último dia para se inscrever no Programa de Residência do TCE-AM

Termina nesta sexta-feira (3) o prazo de inscrições para a edição 2026 do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). As inscrições devem ser realizadas pelo endereço processoseletivo.tce.am.gov.br, onde também estão disponíveis o edital, o cronograma e as orientações sobre o processo seletivo.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 26 de julho. O cronograma do processo seletivo prevê a publicação da homologação da lista de inscritos no dia 8 de julho e a disponibilização do cartão de confirmação a partir do dia 22.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a residência representa uma oportunidade para que novos profissionais ampliem conhecimentos e vivenciem, na prática, o funcionamento do controle externo.

“Mais do que uma etapa de qualificação, o programa proporciona uma experiência que aproxima os participantes da administração pública e amplia a formação profissional”, destacou.

O resultado final do certame está previsto para 30 de setembro.

Podem participar bacharéis e concluintes dos cursos de Direito e Ciências Contábeis residentes no Amazonas, desde que apresentem a documentação exigida no momento da convocação.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM