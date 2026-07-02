Programa Blitz TCE-AM é destaque em congresso nacional sobre governança climática

O Programa Blitz TCE-AM, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), ganhou projeção nacional ao ter um artigo científico selecionado para apresentação no V Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas (CATC), um dos principais fóruns do país voltados ao debate sobre controle externo, governança climática e sustentabilidade.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, o reconhecimento demonstra que incentivar a produção técnica dos servidores também fortalece a atuação da Corte.

“Quando o conhecimento produzido pelos nossos servidores é reconhecido nacionalmente, o Tribunal amplia sua contribuição para o aperfeiçoamento do controle externo e inspira novas soluções para desafios que são comuns a todo o país”, destacou.

O estudo apresentou a iniciativa como um modelo de fiscalização preventiva capaz de identificar vulnerabilidades, reduzir riscos e fortalecer a capacidade de resposta dos órgãos públicos diante de desafios cada vez mais complexos.

Intitulado “Controle Externo Preventivo e Resiliência Climática: O Programa Blitz TCE-AM como modelo de Governança para a mitigação de riscos na Administração Pública”, o trabalho foi elaborado pelos servidores Luiz Fabiano Mafra Negreiros e Alexandre Ribeiro Amaral, da Secretaria-Geral de Inteligência (Segin).

A pesquisa foi aprovada no eixo “Governança Climática Multinível, Federalismo Ambiental e Controle Externo”, reconhecimento que evidenciou a qualidade técnica da produção desenvolvida pela unidade e a capacidade do Tribunal de transformar experiências institucionais em conhecimento científico.

Promovido pelo Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB), o congresso reuniu representantes dos Tribunais de Contas, pesquisadores e especialistas de diversas áreas.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM