TCE-AM passa a exibir em tempo real as votações das sessões virtuais das Câmaras

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) passou a disponibilizar uma nova funcionalidade nas sessões virtuais da 1ª e da 2ª Câmara, permitindo que o cidadão acompanhe, em tempo real, a votação dos processos em apreciação. Disponível no ambiente do Plenário Virtual, a ferramenta amplia a transparência das deliberações ao exibir, durante o período de votação, o posicionamento de cada conselheiro integrante da sessão.

À medida que os conselheiros registram seus votos, o painel é atualizado automaticamente, permitindo acompanhar a situação de votação de cada processo. O sistema informa o posicionamento do relator, os acompanhamentos, eventuais votos divergentes ou pedidos de vista, além de indicar, por meio de um ícone de ampulheta, quais integrantes da sessão ainda não se manifestaram.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a funcionalidade representa mais um avanço na transparência e do acesso da sociedade às decisões da Corte. “A ampliação das informações disponibilizadas durante os julgamentos virtuais aproxima ainda mais o Tribunal da sociedade e fortalece a transparência dos atos da Corte. Com essa ferramenta, qualquer cidadão pode acompanhar, em tempo real, como as decisões estão sendo construídas nas sessões virtuais, reforçando nosso compromisso com uma gestão cada vez mais aberta e acessível”, declarou.

O diretor de Projetos e Inovações em Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), Saulo Coelho, explica que toda a interface foi desenvolvida para tornar o acompanhamento das sessões mais simples e intuitivo.

“O painel foi concebido para apresentar as informações de forma intuitiva e transparente. Em poucos segundos é possível identificar quais processos estão em julgamento, quais votos já foram registrados e qual a situação de votação de cada processo, oferecendo uma experiência mais clara tanto para os jurisdicionados quanto para qualquer cidadão interessado.”

A plataforma apresenta informações como número do processo, natureza da matéria, órgão jurisdicionado, relator e o procurador do Ministério Público de Contas responsável pela manifestação. O acompanhamento pode ser feito por meio do portal transparencia.tce.am.gov.br.

Durante as 36 horas finais da pauta de julgamento, os votos são exibidos conforme registrados pelos conselheiros.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM